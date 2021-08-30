Общество

Вице-спикер Псковского областного Собрания занял второе место на соревнованиях авиаторов

Вице-спикер Псковского областного Собрания, бизнесмен Юрий Сорокин занял второе место на соревнованиях авиаторов. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Друзья, на прошлой неделе я рассказывал о Чемпионате и Кубке России по спорту сверхлегкой авиации, который стартовал 20 августа и впервые проходил на территории нашей области на аэродроме в Середке», - написал Юрий Сорокин

«Состязания завершились в минувшую пятницу. Не поверите, но по итогам соревнований я занял второе место в классе "Автожир/Гироплан". Правда, участников в этом классе было всего два борта», - написал Юрий Сорокин. Золотую медаль в классе взял чемпион России 2020 г, мастер спорта К. Лужецкий.