Общество

Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы об алиментах

В преддверии нового учебного года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоится горячая линия по вопросам взыскания алиментов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, горячая линия пройдёт 31 августа, с 14:30 до 17:00 по телефону 8(8112)699-098. Ответит на вопросы жителей региона руководитель Управления ФССП России Псковской области Сергей Анатольевич Колесников.

Все желающие смогут получить консультации, касающиеся возбуждения исполнительных производств по алиментам, расчета задолженности, применения к должникам мер принудительного характера, административного и уголовного воздействия на неплательщиков алиментных платежей.

В настоящее время в Управлении ФССП России по Псковской области проходит акция «Собери ребенка в школу-заплати алименты» по интенсивному взысканию алиментных платежей.

Акция направлена на поддержание детей из малоимущих семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и скрываются от судебных приставов, а также напомнить всем родителям, что уплаченные алименты помогут их детям подготовиться к школе.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам.