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Общество

Иваново чудо: как псковский крестьянин спасся от НКВД

31.08.2021 14:16|ПсковКомментариев: 1

Хотелось бы всех поименно назвать, Да отняли список, и негде узнать (А.Ахматова)

Имя Иван в переводе означает «Бог миловал». Судьба Ивана Сенского, крестьянина из Печорского района, словно оправдала этимологию традиционного русского имени. Были в ней свои радости и свои победы, свои горести и потери, но главное - было в жизни Ивана чудо.

 

Храм Старое Вознесение в Пскове

В рамках проекта «Голгофа. Точка отсчета: Псков. Старое Вознесение», посвященного судьбам псковичей, репрессированных в 30-е годы и оказавшихся в подвалах храма Старое Вознесение, где в то время располагался НКВД, мы рассказываем о псковских семьях, оказавшихся в мясорубке истории. Все их истории в чем-то похожи и вместе с тем уникальны. Но то, что произошло с Иваном Сенским, не укладывается в привычные рамки наших представлений о предвоенных «чистках».

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Рисуем на листке генеалогическое древо: от Ивана в разные стороны ветвится множество линий - дедушки, бабушки, дяди, тети, внуки... В гостеприимном Старом Вознесении мы согреваемся чаем с конфетами и печеньем, рассматриваем фотографии - и разговариваем с правнучкой нашего героя, Светланой Сенской, псковичкой, заместителем директора Областного центра семьи. По профессии Света - психолог, много работала в программах, направленных на укрепление семей и помощь беременным горожанкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Я в этом храме нахожусь впервые, - признается она. - Я и не знала о его трагической истории. Но когда услышала о проекте, подумала, что могу быть полезной в качестве волонтера. У моего прадеда не было статуса «враг народа», несмотря на то, что он побывал в здешних подвалах. Мне рассказывал об этом отец со слов деда, Григория Ивановича Сенского, пропавшего без вести во время Великой Отечественно войны где-то под Тихвином».

От прадеда потомкам не осталось ничего - одно имя. Неизвестно, когда он родился, как умер. Многие документы в войну погибли, запросы ничего не дали. На портале, посвященном героям Первой мировой, есть Сенской Иван, но с точностью идентифицировать его как родственника Светланы, невозможно: в документах не указано место рождения солдата 233-его Старобельского полка.

Григорий Иванович Сенской, дед Светланы. С семьей

«Думаю, род наш связан с селением Сенно, - говорит Светлана. - Это в Печорском районе. Прадед был из зажиточных, но в годы коллективизации добровольно передал все свое имущество колхозу». Дальновидный глава семьи рассудил: чтобы сохранить дом, проще поступиться малой долей, чем потерять все, еще и жизнь впридачу.

Погост Сенно - один из древних русских погостов, находящийся на территории деревни Сенно в Новоизборской волости Печорского района Псковской области, в 8 км на северо-восток от Изборска, у посёлка Новый Изборск. В состав погоста входит церковь св. Георгия Победоносца (1562 г.), каменная звонница (конец XVI в.), ворота (вторая половина XVIII в.), южный придел церкви посвящён Св. Феодосию Черниговскому (конец XIX в.), довольно обширное действующее кладбище. Каменные ворота погоста, построенные во второй половине XVIII века из местного известнякового плитняка и известные из-за необычной формы как «крылатые ворота», вдохновили Николая Рериха, в 1904 году изобразившего их на своей картине «Псковский погост». Погост Сенно изображён и на картине художника Владимира Овчинникова «Деревня Сенно» (1971).

Тем не менее добровольное вступление в колхоз не спасло Ивана Сенского от преследования. По доносу его арестовали и привезли в Псков, по известному адресу: Старое Вознесение, улица Советская (ранее - Великолуцкая). Именно здесь после революции располагались сначала ОГПУ, затем - НКВД. По данным историков, в Псковской области с 20-х по 50-е годы XX века следственные органы завели 31 тыс. 220 уголовных дел по политическим обвинениям в отношении 50 тыс. 370 человек. Точно сказать, сколько судеб связано с храмом Старое Вознесение, пока сложно, ясно одно: их - тысячи. Для них и их семей данное место стало личной Голгофой - эта мысль отразилась в названии музейного проекта.

Иван попытался доказать, что сам, по собственной воле передал все нажитое колхозу, однако надежды на освобождение не было никакой. Но то ли столь велика была сила убеждения, то ли вмешались высшие силы, то ли кто-то вступился-таки за крестьянина, отпустили его на волю после нескольких месяцев подвального заточения в страхе и нужде. Немаловажно и то, что случилась эта удивительная история не в 1937-39-м году, а раньше - тогда, видимо, у людей еще был шанс спастись.

Иван Сенской вернулся домой целым-невредимым. Так и не дознался он, кто донес на него. Да это уже и не интересовало его: главное - семья могла вздохнуть с облегчением. «У прадеда, как говорил отец, было что-то припрятано из вещей, которые имели ценность, - вспоминает наша собеседница. - Но со временем он забыл, куда именно схоронил имущество - так и не нашли ничего».

Григорий Иванович Сенской

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим», - писал Джордж Оруэлл. Память истории народа, в свою очередь, вырастает из памяти рода. Никакой национальной идеи не придумаешь без осмысления многомиллионных судеб «проклятых и забытых». Пришла пора назвать поименно всех, кто прошел через Псковскую Голгофу - Старое Воскресение. Пришла пора воскресить память о них.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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