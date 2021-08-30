Общество

Найден пропавший в Бежаницком районе мужчина с ведром

Пропавший в Бежаницком районе Василий Степанов найден. Как сообщила вечером 30 августа газета «Сельская новь», самочувствие мужчины в норме. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что 52-летний мужчина пропал в деревне Исаково Бежаницкого района. 27 августа Василий Степанов ушел в лес и не вернулся. Мужчина был одет в зеленую куртку, бежевую рубашку, черные спортивные штаны и черные резиновые сапоги и зеленую шапку. С собой у пропавшего было ведро.

Поиски другого пропавшего - Александра Огнева - продолжаются. В поисково-спасательных работах задействованы 19 человек: 7 специалистов МЧС из Бежаниц и Великих Лук, 4 сотрудника полиции и местные охотники.