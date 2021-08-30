Общество

В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии

В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии. Это обсуждалось 30 августа в рамках научно-практического семинара по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам, сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Медики рассказали, что в реанимацию инфекционной больницы поступил 22-летний мужчина с диагнозом «лихорадка неясного генеза, менингит». Он болел 6 дней. Ранее в другом медучреждении ему поставили диагноз «острый тонзиллит». Первые симптомы: боль в горле, слабость, заложенность носа, повышение температуры тела до 37,5. Вскоре появилась судорожная готовность, наблюдалось угнетение сознания до сопора (ШКГ 10 баллов), потемнение мочи. Последующий диагноз: «острая почечно-печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия. Сопор».

При поступлении в ПОИБ его состояние было крайне тяжелое. «Сознание – сопор (ШКГ 9 баллов). Не контактен. КТ головного мозга, ОГК - патологии нет. УЗИ органов брюшной полости и почек – признаки гепато и спленомегалии. ЭКГ – синусовый ритм, тенденция к тахикардии, ЧСС 130 в минуту, - рассказали врачи. - Лабораторные показатели крови: лейкоцитоз с резким сдвигом влево, анемия, тяжелая тромбоцитопения; высокие показатели маркеров сепсиса».

Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты остановились на малярии. Была выполнена микроскопия толстой капли и тонкого мазка. Диагноз подтвердился. Пациента экстренно перевели в федеральную клинику санитарным транспортом в составе специализированной бригады.

Основной диагноз: малярия, вызванная Pl. falciparum, церебральная форма, тяжелой степени тяжести. Множественные осложнения.

«Данный вид малярии является самым опасным и резистентным к препаратам противомалярийного ряда. При несвоевременно оказанном лечении – 100 % летальный исход. В настоящее время пациент пришел в сознание», - отметили в больнице.