Общество

Октябрьский холод ожидается на Северо-Западе России со 2 сентября

Настоящая осень резко наступит в Европейской России 2 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в метеоцентре «Фобос», особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5 °С.

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В целом, в результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13 °С, а днем будет не выше +11…+16 °С. Дальше же холодное дыхание Арктики будет только усиливаться: ночами воздух станет остывать до +3…+8 °С, а в дневные часы будет всего лишь +7…+12 °С, что на 5-7 °С ниже климатической нормы сентября.

«Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод! - отметили в метеоцентре. - Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3° холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды…»

Очень ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 метров в секунду. «Из-за резкой смены погоды рухнут на самое барическое дно показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых», - добавили в метеоцентре.