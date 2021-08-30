Общество

Медики предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей

Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и тоже могут переносить тяжелые последствия COVID-19, рассказали специалисты частной медицинской группы «Инвитро».

«Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно, если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая», - приводит слова инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова РИА Новости.

Он отметил, что, к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают.

«В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых», - добавил собеседник агентства.

В свою очередь врач-эпидемиолог «Инвитро» Дарья Тихонова, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось - добавилась только вакцинация от COVID-19.

«Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный», - сказала врач.

Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 - соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.

«При его ухудшении детям необходимо рассказать родителям, остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние», - добавила Тихонова.

Врач-педиатр «Инвитро» Максим Тисленко указал, что любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на Земле тесно переплетена с таким взаимодействием. «С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям», - заключил он.