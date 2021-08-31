Общество

К воротам псковского зооприюта подбросили коробку со щенками

Коробку с тремя щенками подбросили к воротам псковского зооприюта «Лесопилка» утром 30 августа. Об этом сообщается в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа приюта в соцсети «ВКонтакте»

«Понедельник. С утра у ворот коробка. 3 щенка», - говорится в сообщении.

Подписчики группы в соцсети оценили поступок негативно. «Мне в таких случаях всегда интересно, как устроен мозг у этих людей. Может, просто отсутствует то, что отвечает за человечность, доброту, ответственность», - написала она из подписчиц группы в комментариях.

Напомним, в ночь на 26 августа неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове.