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Общество

Псковичам напомнили о правилах электробезопасности в преддверии учебного года

31.08.2021 08:50|ПсковКомментариев: 0

Энергетики напоминают о правилах электробезопасности в преддверии нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».

«Псковский филиал "Россети Северо-Запад" поздравляет детей, родителей и преподавателей с началом нового учебного года и напоминает, что соблюдение простых правил электробезопасности поможет сохранить жизнь и здоровье», - обратились к псковичам в компании.

- Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- Нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с линиями воздушных змеев или модели летательных аппаратов;

- Нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

- Нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров, заметили специалисты;

- Нельзя удить рыбу под линиями электропередачи. «Углепластиковые удилища хорошо проводят ток, и травму можно получить, даже если удочка не касается провода, а только приближается к нему», - пояснили энергетики;

- Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. «Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение», - подчеркнули в компании;

«Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком – желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!» - отметили в псковском филиале «Россети Северо-Запад».

В помощь детям, родителям и педагогам работает специализированный портал «Подружись с электричеством». Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для учителей и родителей по проведению профилактических бесед.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов проводов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер: 8-800-220-0-220.

Теги: #безопасность #Россети #энергетика
Источник: Псковская Лента Новостей
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