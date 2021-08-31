Общество

Дождь и солнце обещают в Псковской области утром 1 сентября

Утро 1 сентября в Пскове будет дождливым, а во второй половине дня синоптики прогнозируют солнечную погоду. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В некоторых районах области, в частности, в Великих Луках, утро 1 сентября уже будет солнечным, но, если мы говорим о Пскове, то там солнечно станет только после обеда», - рассказала Тала Нещадимова.

Напомним, по ее словам, с 1 сентября в Псковской области установится сухая и прохладная погода. Максимальные температуры будут находиться в диапазоне от +10 до +12 градусов.

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Самые холодные ночи в регионе прогнозируют 5 и 6 сентября, а после 7-го числа в Псковской области потеплеет и начнется «репетиция» бабьего лета.