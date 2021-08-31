Общество

Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам, сообщает РИА Новости.

Сумма пособия составит 15 тысяч рублей.

В первую категорию для получения выплаты также вошли курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие контракт на прохождение службы.

Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Деньги сотрудники ведомств получат в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.