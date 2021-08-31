Билайн открыл «горячую линию» для благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Билайн второй год подряд поддерживает благотворительную акцию фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Дом с маяком» - «Дети вместо цветов», которую проводят в преддверии Дня знаний. Компания предоставила «горячую линию» для участников по номеру: 8-903-162-88-81, которая работает на основе технологии облачной АТС. Заявки принимают с 8.00 до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Участникам акции предлагают купить один общий букет учителю на 1 сентября вместо множества отдельных, а сэкономленные средства перевести в пользу неизлечимо больных детей. Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, лекарств, специального питания и других вещей, необходимых подопечным фондов «Вера» и «Дом с маяком».
Например, на сэкономленных деньги от 38 букетов* фонд «Вера» сможет приобрести 1 пульсоксиметр, аппарат для измерения кислорода в крови, а еще на 10 букетов можно приобрести набор датчиков к нему, пояснили в компании.
Акцию «Дети вместо цветов» фонд проводит ежегодно с 2015 года. В ней принимают участие тысячи школьников из разных стран. В разные годы ее поддерживали такие известные люди, как Иван Ургант, Вера Брежнева, певица Монеточка и многие другие.
Узнать об акции «Дети вместо цветов» подробнее можно на сайте фонда «Вера».
*из расчета фонда 1 букет – 350 рублей.