Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с ноля
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
рассчитайся по порядку!
Готовы к любым дискуссиям
праздники и свадьбы после бала
концерт Артура Руденко
собираемся в лес
памятка - собираем ребенка в школу
выбираем обогреватель
ТОП-11 детских секций в Пскове
на выборы - с Народной программой
Телефон прямого эфира 56-73-72
наши в Афганистане
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 31.08.2021 11:430 Билайн открыл «горячую линию» для благотворительной акции «Дети вместо цветов» 31.08.2021 11:380 Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо скончались 31.08.2021 11:156 Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным 31.08.2021 11:030 «Ростелеком» на Северо-Западе заменит часть клиентского оборудования PON 31.08.2021 10:520 Дождь и солнце обещают в Псковской области утром 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021 12:3218 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 28.08.2021 16:104 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 29.08.2021 13:182 В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Билайн открыл «горячую линию» для благотворительной акции «Дети вместо цветов»

31.08.2021 11:43|ПсковКомментариев: 0

Билайн второй год подряд поддерживает благотворительную акцию фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Дом с маяком» - «Дети вместо цветов», которую проводят в преддверии Дня знаний. Компания предоставила «горячую линию» для участников по номеру: 8-903-162-88-81, которая работает на основе технологии облачной АТС. Заявки принимают с 8.00 до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Участникам акции предлагают купить один общий букет учителю на 1 сентября вместо множества отдельных, а сэкономленные средства перевести в пользу неизлечимо больных детей. Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, лекарств, специального питания и других вещей, необходимых подопечным фондов «Вера» и «Дом с маяком».

Например, на сэкономленных деньги от 38 букетов* фонд «Вера» сможет приобрести 1 пульсоксиметр, аппарат для измерения кислорода в крови, а еще на 10 букетов можно приобрести набор датчиков к нему, пояснили в компании. 

«Билайн сотрудничает с фондом помощи хосписам "Вера" уже много лет. Помимо поддержки сезонной акции ко Дню знаний, мы также обеспечиваем бесплатную связь на горячей линии по паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов и их родственников, которая работает уже более 5 лет. Мы гордимся, что при нашем участии есть возможность помочь неизлечимо больным детям, которые находятся на попечении фонда», - рассказала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн Софья Иванова.

Акцию «Дети вместо цветов» фонд проводит ежегодно с 2015 года. В ней принимают участие тысячи школьников из разных стран. В разные годы ее поддерживали такие известные люди, как Иван Ургант, Вера Брежнева, певица Монеточка и многие другие.

«В прошлый пандемийный непростой год эта акция принесла нам более 33 миллионов рублей. А сотни семей с неизлечимо больными детьми, которые несмотря на беду, благодаря тысячам школьников, могли поверить, что нам не все равно. Что нам есть до них дело, они не одни даже в трудное время, и что мы думаем и помним о них, потому что чужих детей не бывает», - отметила учредитель и член управляющего совета благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» фонд помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Узнать об акции «Дети вместо цветов» подробнее можно на сайте фонда «Вера»

*из расчета фонда 1 букет – 350 рублей. 

Теги: #дети #Билайн #цветы #1 сентября
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 73 человека
31.08.2021, 11:590 Возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребенка в Пскове 31.08.2021, 11:430 Билайн открыл «горячую линию» для благотворительной акции «Дети вместо цветов» 31.08.2021, 11:380 Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо скончались 31.08.2021, 11:340 За продажу марихуаны дедовичский суд отправил мужчину в колонию
31.08.2021, 11:220 Около 600 псковичей стали самозанятыми в июле 31.08.2021, 11:156 Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным 31.08.2021, 11:070 «Подстрочник»: Андрей Ермаков о нацпроектах и готовности школ к 1 сентября 31.08.2021, 11:030 «Ростелеком» на Северо-Западе заменит часть клиентского оборудования PON
31.08.2021, 11:023 Псковские дебри с видом на шедевр 31.08.2021, 10:550 Потерявшийся в великолукском лесу мужчина вернулся домой 31.08.2021, 10:520 Дождь и солнце обещают в Псковской области утром 1 сентября 31.08.2021, 10:462 Водитель «Рено» сбил лося в Стругокрасненском районе
31.08.2021, 10:260 Челлендж «Поделись своим знанием» пройдет в российских школах в начале сентября 31.08.2021, 10:120 «Гайд-парк»: Депутат Сергей Мусиенко о спорте и актуальных вопросах городской жизни 31.08.2021, 10:030 Трудовая инспекция рассказала псковичам, как получить выходной 1 сентября 31.08.2021, 09:530 Основные ремонтные работы завершили в школе Струг Красных к началу учебного года
31.08.2021, 09:442 В Великих Луках житель Ленобласти перевел мошенникам почти 5 миллионов рублей 31.08.2021, 09:420 Немецкую авиабомбу обнаружили в Пыталовском районе 31.08.2021, 09:362 К воротам псковского зооприюта подбросили коробку со щенками 31.08.2021, 09:229 Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей
31.08.2021, 09:180 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 31.08.2021, 09:090 Недетское увлечение: в Пскове эксперт проведет лекцию о военно-исторической миниатюре 31.08.2021, 08:500 Псковичам напомнили о правилах электробезопасности в преддверии учебного года 31.08.2021, 08:350 Около 70 человек умерли в Индии от неизвестной болезни
31.08.2021, 08:201 В России зафиксировали рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет 31.08.2021, 08:030 Медики предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей 31.08.2021, 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 31.08.2021, 07:320 Октябрьский холод ожидается на Северо-Западе России со 2 сентября
31.08.2021, 07:180 Эксперт назвала девять способов снизить платеж по ипотеке 31.08.2021, 07:000 В псковском регионе прогнозируют кратковременные дожди 30.08.2021, 23:594 Куда, куда вы удалились? 30.08.2021, 23:5110 В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии
30.08.2021, 23:412 Найден пропавший в Бежаницком районе мужчина с ведром 30.08.2021, 23:060 Налоговая инспекция №2 в Великих Луках вернула в бюджет почти 300 млн рублей задолженности 30.08.2021, 22:550 Исполнять обязанности директора псковского госархива будет Наталья Исакова 30.08.2021, 22:460 42 новых мемориальных плиты заказали для братского захоронения в Ершово
30.08.2021, 22:310 Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы об алиментах 30.08.2021, 22:172 В серьезном ДТП с тремя автомашинами в Опочецком районе никто не пострадал 30.08.2021, 21:470 Чугунную люстру с позолотой выставили на продажу в Пскове 30.08.2021, 21:282 ООО «ИСП-Групп» построит 23 фельдшерско-акушерских пункта в Псковской области
30.08.2021, 21:120 Псковский бизнес-омбудсмен поддержал идею льготы по транспортному налогу для перевозчиков 30.08.2021, 20:531 Реплика Донецкого: В постели с иноагентом 30.08.2021, 20:230 Вице-спикер Псковского областного Собрания занял второе место на соревнованиях авиаторов 30.08.2021, 20:011 Прирост производства в Псковской области составил почти 6% с начала года
30.08.2021, 19:2012 Путин усомнился в убийстве митрополита опричником 30.08.2021, 19:120 Останки бойца, зеркало и парфюм нашли в Новоржевском районе 30.08.2021, 19:023 Пресс-секретарь Навального уехала из России 30.08.2021, 18:500 Военкомат приглашает псковичей на контрактную службу
30.08.2021, 18:323 Напавший на врачей с ножом пьяный великолучанин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство 30.08.2021, 18:222 Баржу с мусором вывезли с острова Залит в Псковском районе 30.08.2021, 18:080 Члены профсоюзов Псковской области прошли обучение по работе со СМИ 30.08.2021, 17:580 Библиотека приглашает псковичей на «антитеррористическую» лекцию
30.08.2021, 17:490 Псковские таможенники пресекли две попытки контрабанды сигарет 30.08.2021, 17:400 «Псковские тепловые сети» завершили ремонтные работы на Октябрьском проспекте 30.08.2021, 17:320 Две псковские сельские школы стали лучшими по итогам Всероссийского фестиваля футбола 30.08.2021, 17:170 Где можно выучить новый язык: топ-5 мест в Пскове
30.08.2021, 17:132 Жители Псковской области стали чаще брать ипотеку 30.08.2021, 17:060 Великолучанин просит убрать свисающий над тротуаром электропровод 30.08.2021, 16:553 Губернатор обсудил проблемы Великих Лук с новым главой администрации 30.08.2021, 16:462 Валерий Кузьмин покинул пост руководителя псковского госархива и уезжает в Сочи
30.08.2021, 16:438 Подрядчика оштрафуют за срыв срока сдачи сквера на площади Ленина 30.08.2021, 16:411 В Гдове потушили пожар в туалете 30.08.2021, 16:321 Ограничения по смартфонам не решат проблему неравенства в школах, считают 60% участников опроса ПЛН 30.08.2021, 16:216 В Пскове подготовили проекты реновации пространства на Четырех углах. ФОТО
30.08.2021, 16:140 Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно 30.08.2021, 16:040 Сборная Псковской области завоевала серебряные медали чемпионата Worldskills Russia 30.08.2021, 15:550 Пьяный великолучанин вызвал скорую и набросился на врачей с ножом 30.08.2021, 15:520 «Репетиция» бабьего лета ожидается в Псковской области до середины сентября
30.08.2021, 15:370 Великолучанин отправится в колонию за хулиганство в общежитии 30.08.2021, 15:225 В Псковской области похолодает на следующей неделе 30.08.2021, 15:120 Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом» 30.08.2021, 14:532 Псковичку будут судить за организацию проституции в регионе
30.08.2021, 14:500 Трем инвесторам в Псковской области предоставят налоговые льготы 30.08.2021, 14:431 В антикоррупционном управлении администрации Псковской области сменился руководитель 30.08.2021, 14:410 Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове 30.08.2021, 14:340 «Постскриптум»: Активная фаза выборной гонки и коронавирусные послабления. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.