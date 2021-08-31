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Александр Юров: Псковичи могут попасть к врачу-онкологу общего профиля в день обращения

В конце прошлого года в Псковской области региональным комитетом по здравоохранению была разработана и утверждена концепция повышения доступности онкологической помощи для населения. Как избавиться от очередей в медицинском учреждении и найти врачей-специалистов в условиях кадрового дефицита – об этом и многом другом мы поговорили с главным врачом Псковского областного онкодиспансера Александром Юровым.

- Александр Сергеевич, с какой целью создавалась концепция повышения доступности онкологической помощи для населения?

- Концепция разрабатывалась для повышения качества помощи, оказываемой онкологическим пациентам, и улучшения маршрутизации пациентов от момента установления подозрения на злокачественное новообразование до появления пациента в учреждении нашего профиля – в онкодиспансере либо в филиале в Великих Луках. Были продуманы шаги для того, чтобы пациент не оказывался в ситуации, когда в ковидный год он вынужден сидеть длительное время на приемах в первичном звене.

Кроме того, упростились условия для пациентов с установленным онкодиагнозом, находящихся на диспансерном наблюдении: теперь для получения плановой консультации в онкодиспансере им не требуется направления от врача-терапевта по месту жительства. Они просто записываются на прием по телефону в регистратуре, потому что врач-онколог нашего учреждения им назначил такую-то дату.

В рамках действующей концепции в Псковской области были открыты два центра амбулаторной онкологической помощи, один - на базе 3-й поликлиники города Псков, второй - на базе Великолукской межрайонной больницы. Соответственно, первичные пациенты, у которых есть подозрение на злокачественное новообразование, отправляются теперь, в том числе, в ЦАОПы. Они немного нас разгрузили в плане амбулаторной помощи, проводя первичный осмотр пациента. Если врач-онколог понимает, что у пациента есть злокачественное образование, он направляет его к нам на дальнейшую гистологическую верификацию, дообследование и назначение лечения. В ноябре откроется еще один ЦАОП – в Острове. Там уже есть врач-онколог, который работает несколько лет.

Еще одной целью создания концепции было решение проблемы с кадровым дефицитом и дооснащение онкодиспансера в 2020-2021 годах оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По итогам 2020 года мы приняли 10 врачей. Это не только онкологи - также врачи эндоскопического отделения, два врача-рентгенолога, врач цитологической лаборатории, 4 врача-хирурга, которых мы переучили на онкологов. Тем самым мы закрыли кадровый дефицит в тех отделениях, где нуждались в профильных специалистах. Привлекли специалистов из разных регионов - Санкт-Петербург, Великий Новгород, Архангельск. Пришел еще один специалист из ординатуры, который был целевиком от нашего комитета по здравоохранению в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

В рамках концепции повышения доступности онкологической помощи для населения также были продуманы шаги для объединения оказания помощи с районами. Мы ввели в практику в еженедельном режиме выезды в муниципалитеты. К каждому району прикреплен куратор-онколог. На лето мы приостановили эти выезды, так как поток пациентов сократился, но сейчас возвращаемся к этой практике. Мы рассылаем график выездов во все учреждения, нас встречают в эту дату, готовят пациентов, доставляют в клинику пациентов, которые нетранспортабельны, в Псков или Великие Луки - мы их смотрим на месте, обсуждаем тактику либо автоматически назначаем дату на госпитализацию в стационар. Тем самым частично мы предотвращаем развитие третьей и четвертой стадии агрессивной опухоли. Мы также следим за этапами диспансеризации, приходится, в том числе, и ругать главных врачей за непроведение тех или иных мероприятий. Дело в том, что работа онкослужбы строится не вокруг онкодиспансера, а вокруг всего первичного звена. Как бы странно это не казалось, но за выявление 1-2 стадии заболевания ответственны все учреждения.

Концепцией, кроме всего прочего, предусматривались мероприятия, направленные на обучение специалистов первичного звена. Раз в два месяца у нас проходят семинары по профилактике тех или иных заболеваний, мы рассказываем, как выявить и не допустить развитие онкологии. Очень активные отклики мы получаем от сотрудников из районов - они всегда с удовольствием приезжают к нам.

Второй учебный кластер направлен на своих специалистов. Мы активно сотрудничаем с медицинскими отделами различных научных организаций. В прошлом году привлекли к процессу обучения семь профессоров, которые прочитали лекции для наших онкологов по химио- и радиотерапии, хирургическому профилю. Кстати, специалисты очень хорошо оценили уровень хирургической помощи, которую оказывают в Пскове. Она получила новый виток в прошлом году, когда мы перешли практически полностью на лапароскопический метод оперативного лечения. По сравнению с тем, что было в 2019 году, эффективность лечения и качество хирургической помощи возросли.

Эту же информацию подтвердил отчет специалистов НМИЦ имени Петрова, которые приезжали к нам в июне на плановый пятидневный аудит. С их слов, Псковская область была в числе аутсайдеров, а сейчас завоевала хорошую среднюю позицию среди регионов Северо-Запада по помощи онкобольным. Почти по всем пунктам концепции мы добились определенных результатов. Естественно, есть какие-то недоработки, но мы стараемся исправить в кратчайшие сроки.

- Можем ли мы говорить о том, что на данный момент в онкодиспансере решена проблема с очередями?

- Онкодиспансер работает по нескольким профилям. Среди них – урология, гинекология, дерматология, хирургия, а также общая онкология. По первым трем направлениям - самое длительное время ожидания, запись на прием до 14 дней. К врачу-окнологу общего профиля можно попасть в день обращения. Конечно, тяжелее, когда специалисты в отпуске, в летний период, но мы находим врачей из отделений, либо у нас есть резервные доктора. Я лично веду прием, когда это требуется.

Что касается очередей на исследования, то здесь надо понимать: в порядке исследований есть срочные, которые должны провестись здесь и сейчас, есть исследования, которые проводятся для уточнения диагноза пациентов, которые находятся в клинике на диагностических койках, и есть пациенты, которые обследуются планово.

Если пациент приходит к нам на первичный консилиум, и, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология"», ему надо начать лечение в срок 14 дней, мы стараемся уложиться в 2-3 недели до начала лечения. Если требует ситуация, мы делаем срочное исследование: у нас есть «окна» для таких случаев.

Если пациент обследуется планово, он записывается к нам за 2 месяца. На прием он должен приехать с результатами КТ. Допустим, ко врачу ему в апреле, соответственно, в феврале пациент звонит с просьбой записать его на плановую компьютерную томографию. Он приезжает, делает КТ, на следующий день получает описание и идет к врачу-онкологу.

Есть четкое регламентирование, когда и кому должно быть проведено исследование. Все решается на консилиуме после гистологической верификации опухоли.

В онкологическом диспансере регулярно проходят Дни открытых дверей. В частности, в сентябре будет организован День по женскому здоровью. Известно, что в Псковской области на первом месте по заболеваемости онкологией находится рак молочной железы. У жительниц нашего города будет возможность прийти на прием к маммологу, сделать бесплатно УЗИ молочных желез, при необходимости пройти цитологическое исследование. Пожилые пациентки смогут сделать маммографию. Онкодиспансер готов принять всех желающих по предварительной записи.

- Есть ли в онкоцентре перечень платных услуг? Может ли при желании житель региона записаться на платный прием?

- У нас, как и в любом другом медицинском учреждении, есть перечень платных услуг, утвержденный комитетом по здравоохранению. В рамках ОМС в онкоцентре организовано лечение, диагностика и прием, первичные посещения.

Исследования выполняются платно только в том случае, если подтверждения злокачественного образования не произошло. Перечень платных услуг достаточно большой. Это и лабораторный блок, и эндоскопия, и лучевая диагностика, и рентген, и УЗИ, КТ, МРТ.

Если пациент, страдающий ХОБЛом (хроническая обструктивная болезнь легких - от ред.), кашляет и просто ему нравится описание КТ в онкодиспансере - он звонит, записывается платно на КТ. Или, допустим, пациент страдает язвенной болезнью желудка, но ему нравится делать ФГДС в нашей клинике, мы делаем платные эндоскопические исследования. Но платно мы обслуживаем только тех, у кого нет направления, либо нет диагноза злокачественное образование, либо нет подозрения на злокачественное образование.

Другой пример: если пациентка не хочет идти к гинекологу по месту жительства, она с результатами УЗИ может прийти на платный прием к нашему онкологу. Но, если на УЗИ у нее обнаружится новообразование, ей сделают бесплатно цитологическое исследование. С того момента, как установлен диагноз С (онкологический профиль), пациент находится полностью на бесплатном обеспечении. Неважно, что ему требуется - диагностика, МРТ, КТ – любой вид лечения и медуслуги проводятся для этого пациента абсолютно бесплатно, по полису. У нас есть случаи химиотерапевтического профиля, когда стоимость препаратов может доходить до миллиона рублей, и пациент за это, естественно, не платит. Это все есть в программе госгарантий.

Как медучреждение мы не сильно развиваем сферу платных услуг, потому что на них у клиницистов практически не остается времени. Наша основная цель - прием пациентов с онкологическим профилем, здесь ни о каких платных услугах речи вообще не идет. Мы бюджетное учреждение, и должны работать, прежде всего, в рамках полиса ОМС.

- Вы упомянули, что одной из важных целей создания концепции было решение кадрового голода в диспансере. На сегодня есть ли вакансии медпрофиля в онкоцентре?

- Сейчас у нас нет надобности в трудоустройстве каких-то дополнительных кадров. Мы можем принимать новые кадры, если понимаем, что в этом звене будет определенная реорганизация. Например, мы пригласили молодого врача-цитолога из Архангельска, понимая, что в регионе сейчас, возможно, начнется реализация скрининговой программы по раку шейки матки. У нас в штате работает два цитолога, но с новыми объемами им будет уже не справиться. На перспективу мы начали искать специалиста. Она трудоустроилась к нам буквально три недели назад, сейчас войдет в курс дела. В ближайшем будущем, возможно, нам потребуется также врач-рентгенолог. В этом году у нас появится новый аппарат КТ. Специалиста мы уже нашли, сейчас ведем переговоры. Плюс у нас есть целевики - врачи-рентгенологи из ПсковГУ.

В поисках врачей мы не сидим в кабинетах. Я выезжаю к ректорам университетов, в медучреждения, в университеты, где готовят медкадры, чтобы предложить студентам место в нашей ординатуре.

Если постоянно говорить о том, что врачей нет, то их никогда и не будет. Надо точечно работать с учебными заведениями. Просто так выпускники в регион не поедут - их надо чем-то привлечь, объяснить перспективы развития, рассказать, чем они будут заниматься. Именно так мы нашли 10 врачей. Это было непросто, но потом они уже сами начали к нам приходить. Мы даже перелоцировали некоторых докторов в другие учреждения, потому что у нас нет свободных вакансий.

Конечно, у нас есть еще первичные онкологические кабинеты, их в области семь. Хочется, чтобы там работали полноценные онкологи, а не врачи-совместители других специальностей, но привлечь специалиста в район - дело главврача межрайонной больницы. Но мне как руководителю онкослужбы хотелось бы, чтобы это было так. Может, когда-нибудь это случится.

- Разговор о доступности и кадрах приводит логически к вопросу о подготовке будущих специалистов. Как вы оцениваете уровень подготовки кадров на местном уровне?

- Я приехал из Великого Новгорода, где на протяжении многих лет работает медицинский факультет. Получая специализацию «Лечебное дело», было несложно найти интернатуру и ординатуру - и то, и другое образование я получил в Петербурге. Это очень удобно. Когда я приехал в Псков, то увидел, что здесь медицинского факультета нет, следовательно, имеется определенный кадровый дефицит в первичном звене. Мы познакомились с ректором медицинского факультета ПсковГУ Натальей Владимировной Ивановой, и я был приятно удивлен тем, что студенты 4 курса по направлению «Лечебное дело» действительно получают практические навыки. Мы подписали с ректором университета Натальей Анатольевной Ильиной соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты проходят специализацию и на нашей базе в том числе.

Хотелось бы видеть этих студентов хорошим подспорьем для Псковской области. Правда, пока нам удастся вырастить из них полноценных врачей, пройдет время - они должны еще два курса доучиться, на два года уехать в ординатуру – то есть через пять лет у нас только будут свои готовы специалисты-медики. Но время идет быстро. В любом случае это надо было делать.

Сейчас к нам приходят выпускники по направлению «Медицинская кибернетика». Они могут быть только врачами КДЛ (лабораторная диагностика), врачами УЗИ и рентгенологами. У нас есть четыре целевика. Один из них, врач-рентгенолог, приходит в этом году, еще один придет в следующем году. Через два года мы ждем также выпускников, которые вернутся к нам из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова и московского вуза. Это врач УЗИ и рентгенолог.

Со всеми лично я знаком: они приходили ко мне, изъявляя самостоятельное желание получить целевое направление для последующей работы в нашем учреждении. Если честно, мы никому не отказываем в таких обращениях. Даже понимая, что, возможно, нам такое количество докторов не требуется, на перспективу я точно знаю, что всегда есть какой-то понятный отток кадров: кто-то меняет место жительства, у кого-то семейные обстоятельства. На тот момент, как они будут доучены, мы, вполне возможно, сможем их трудоустроить.

Беседовала Елена Никитина