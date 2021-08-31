Общество

Более 7 тысяч первоклассников примут школы Псковской области 1 сентября

День знаний празднуют в России 1 сентября. В школах Псковской области сегодня пройдут торжественные линейки с соблюдением ряда ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в этом году в школы региона пойдут 67 тысяч 602 ребенка. При этом школы города Пскова примут более 26 тысяч детей.

Свой первый день в школе 1 сентября проведут 7 223 первоклассника. Праздничные линейки для них рекомендовано провести на открытом воздухе. Это, по словам главного санитарного врача области Александра Нестерука, станет профилактической мерой по борьбе с COVID-19.

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Напомним, все школы Псковской области у началу учебного года получили паспорта безопасности. Кроме того, в этом году все учреждения образования оснастили системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.