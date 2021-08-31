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Общество

Андрей Ермаков о строительстве школ и депортации в «Цифровую образовательную среду»

31.08.2021 21:39|ПсковКомментариев: 0

Новый учебный год только начинается, а в Псковской области уже обдумывают, где появятся новые школы для следующих поколений первоклассников. Такая возможность у регионального комитета по образования появилась благодаря национальным проектам «Демография» и «Образование». О том, сколько человек смогут вместить новые здания, придется ли псковским школьникам учиться во вторую смену и как сельские школы догоняют по технологической оснащенности городские, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков.

 

- Поговорим о профильных национальных проектах «Демография» и «Образование». Сфокусируемся на тех стройках, которые в настоящее время ведутся по профильным нацпроектам, ведь стройки - это всегда зримая часть всех проектов. Безусловно, нацпроекты - это огромная помощь и поддержка для каждого субъекта Российской Федерации, потому что не у всех регионов есть возможность самостоятельно строить детские сады и школы.

- Полностью с вами согласен. Такая возможность есть не то, что не во всех, а очень мало, в каких субъектах. Поэтому очень серьезным подспорьем для нас является национальный проект «Образование», как и нацпроект «Демография». Не вчера началось строительство школ, как и строительство дошкольных учреждений. Псковская область достаточно активно включилась в эти процессы еще в 2017 году. При этом, если не делать акценты на том, что уже совершено, а уделить больше внимания текущим стройкам, то мы можем отметить, что к новому учебному году вводим в эксплуатацию садик на улице Алехина в Пскове. Кроме того, в настоящий момент ведется строительство садика на 120 мест на улице Коммунальной в областном центре со сроком сдачи в конце 2021 года.

Также продолжается строительство новой школы на улице Заслонова в Великих Луках, а в Пскове ведется строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной. Еще одну школу, на 525 мест, планируют возвести на улице Киселева, в районе стадиона «Электрон». Также мы являемся участниками пилотных проектов государственно-частного партнерства по строительству школ, и поэтому рассматриваем строительство школы и в Борисовичах. При этом мы должны принимать во внимание, что на сегодняшний день достаточно остро стоит задача по ликвидации второй смены. Поэтому надо ориентироваться на максимально возможное количество новых мест, которые мы могли бы создать на одном участке. 

Возможности для строительства у нас появились, благодаря нацпроекту «Образование». В его рамках всего выделили 1350 мест. Из них 825 - на школу на улице Юбилейной. Я полагаю, что на протяжении следующего года мы будем строить и эту школу тоже.

При этом никто не отменял программу модернизации инфраструктуры. У нас в 2023 году запланировано строительство школы на 825 мест в Гдове. Опять же, реализуя национальный проект «Образование» в части создания новых мест в образовательных организациях, в 2023-2024 году мы будем строить школу на 825 мест в Себеже.

- Одной из задач национальных проектов является стирание границы между городскими и сельскими школами по оснащенности и доступности современных технологий. Сколько «Точек роста» появится в этом году в образовательных учреждениях региона и как работает проект «Цифровая образовательная среда»? 

- Мы действительно никуда не денемся от того, что «цифра» становится инструментом все чаще и чаще используемым. Но цифровые технологии не призваны подменить очный формат обучения и личное взаимодействие учителя с учеником, поскольку мы прекрасно понимаем, что образование - это обучение и воспитание. И мы до сих пор не научились воспитывать детей удаленно, не держа их за руку и не смотря им в глаза. Это крайне непросто.

При этом как инструмент обучения цифровые технологии сегодня неотъемлемы. Ребята уже ориентированы на чуть более другой формат принятия информации. Они в большей степени визуалы, они гораздо более ловко управляются со всеми современными гаджетами. Если мы в эту технологическую атмосферу насильно «депортированы», то ребята в ней органично существуют. Именно для создания и поддержания этой цифровой среды мы постоянно участвуем в различных программах модернизации.

Говоря о «Точках роста», отмечу, что мы начали эту программу в 2019 году и до сих пор продолжаем оснащать сельские школы компьютерной техникой, МФУ, квадрокоптерами и другими технологическими инструментами, которые призваны придать инновационную нотку образовательному процессу.

Это важно - создавать новые условия для освоения образовательных программ. Примерно по 30 «Точек роста» в год мы монтировали и будем продолжать монтировать. Но ведь это не только монтаж оборудования. Это еще и подготовка самих пространств - ремонтные работы, обновление мебели в классах согласно заявленному брендбуку. По сути, мы создаем новые классы, а не просто расставляем компьютеры на старых партах. Также мы проводим обучение педагогов для работы в таких кабинетах. Причем, обучение педагогов проходит перманентно.

Порядка 150 «Точек роста» появится в Псковской области к 2024 году. Если говорить о центрах «Цифровой образовательной среды», то здесь тоже активнейшим образом идет оснащение оборудованием. И я скажу, что 30 объектов в этом году, 19 - в следующем и 46 - в 2023-2024 годах, а всего 203 центра «Цифровой образовательной среды», согласно плану появится в школах региона.

Теги: #образование #национальные проекты #точка роста
Источник: Псковская Лента Новостей
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