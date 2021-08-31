Общество

Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов

Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Управлении МВД России по Псковской области прошло торжественное вручение служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим образовательные организации системы МВД по различным направлениям деятельности.

В торжественном мероприятии приняло участие 10 выпускников, дальнейшая служба которых будет проходить в Псковском регионе.

С напутственным словом к новоиспеченным стражам порядка обратился начальник управления по работе с личным составом Управления МВД России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Ащеулов: «Желаю вам быть настойчивыми в своих начинаниях и с каждым годом совершенствовать свои первоначальные навыки».

Кроме того, руководитель обратил особое внимание на соблюдение сотрудниками правил поведения как на службе, так и в свободное от работы время. А кадровому аппарату, в свою очередь, были даны указания посвятить молодых сотрудников в тонкости работы и закрепить за ними наиболее опытных наставников.