Общество

Пушкиногорская межрайонная больница нарушила права несовершеннолетних работников

Прокуратура Пушкиногорского района принимает меры к устранению нарушений законодательства о труде несовершеннолетних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, проведено проверка исполнения требований законодательства о труде и занятости несовершеннолетних в ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница».

По результатам проведенной проверки установлено, что в нарушение положений Трудового кодекса РФ, руководством учреждения здравоохранения допущены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам, не достигшим 18 лет, а также ненадлежащего оформления трудовых договоров с указанными лицами.

С целью устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.