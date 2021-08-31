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Общество

Пушкиногорская межрайонная больница нарушила права несовершеннолетних работников

31.08.2021 17:32|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пушкиногорского района принимает меры к устранению нарушений законодательства о труде несовершеннолетних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, проведено проверка исполнения требований законодательства о труде и занятости несовершеннолетних в ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница».

По результатам проведенной проверки установлено, что в нарушение положений Трудового кодекса РФ, руководством учреждения здравоохранения допущены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам, не достигшим 18 лет, а также ненадлежащего оформления трудовых договоров с указанными лицами.

С целью устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Теги: #прокуратура #Пушкинские Горы #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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