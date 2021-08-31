Общество

В Псковской области названы районы - лидеры сельскохозяйственной микропереписи

В Псковской области завершилось проведение сельскохозяйственной микропереписи, которая проходила по всей стране с 1 по 30 августа. В период с 31 августа по 6 сентября будут проведены контрольные мероприятия с целью уточнения данных отдельных показателей в переписных листах, вызывающих сомнение инструктора полевого уровня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, лидерами микропереписи стали Новосокольнический, Невельский, Островский и Усвятский районы - они первые из всех муниципалитетов региона собрали 100% сведений о личных подсобных хозяйствах и других индивидуальных хозяйствах граждан.

Большинство переписчиков признаются, что за месяц работы получили бесценный опыт, расширили свой кругозор и готовы снова взяться за эту деятельность в будущем. Так, переписчик Татьяна Михайлова, работавшая в Островском районе, отметила, что жители с удовольствием делились с ней ответом о содержании их хозяйства.

«При общении сложилось положительное впечатление о загородной жизни, о быте людей, которые большую часть свободного времени посвящают сельскому хозяйству, обеспечивая себя и своих близких полезными и вкусными продуктами питания: овощи, фрукты, ягоды, продукция животноводства», - отметила она. По словам Татьяны Михайловой, за все время общения с жителями Островского района ни один из них не отказал ей в предоставлении информации, а некоторые хозяева даже угощали урожаем с собственных садов и огородов.

«За время переписи мне посчастливилось угоститься спелыми и сочными абрикосами. Моему удивлению не было предела, ведь в нашей климатической зоне очень редко можно найти подобные домашние фрукты. Могу с уверенностью сказать, что они были выращены с любовью и заботой. При опросе один из жителей деревни поделился своим мнением. Он считает, что место, где он живет - является "настоящим райским уголком"», - рассказала Татьяна Михайлова.

Для некоторых переписчиков работа на территории Островского района оказалась не только интересной, но и в некотором смысле экстремальной - была опасность повстречать диких животных.

«Интересных случаев было много, иногда даже страшных. В деревне Романово мне сказали, чтобы я была очень осторожна, ибо к ним часто заглядывает медведь (и правда было не по себе). В деревне Лаврово меня встретили две собаки, но хозяйка их быстро утихомирила», - рассказала переписчик Ольга Захуцкая.

Также она отметила доброту жителей района. «Не зря говорят о широкой русской душе, о том, какие добрые бывают люди. Если не верите – съездите сами и все поймете, пообщавшись с людьми, которые пригласят вас к себе домой, угостят чашкой чая или кофе, с удовольствием поговорят, пошутят, повспоминают о былом», - пояснила переписчик.