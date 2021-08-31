Общество

В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, компьютеров и планшетов

Правительство РФ по предложению Минпромторга постановило запретить в госзакупках электроники закупку некоторых видов импортной продукции, сообщает РИА со ссылкой на министерство.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», - говорится в сообщении.

В список вошли, в частности, интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства, не включенные в другие группировки.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.

В частности, под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

«Этот акт – логическое продолжение жесткой политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог», - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.