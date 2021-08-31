Общество

Весомых успехов в учебе пожелали школьникам власти Великих Лук

Власти Великих Лук поздравили педагогов, учащихся и их родителей с началом нового учебного года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, руководство пожелало учителям и преподавателям новых профессиональных достижений, школьникам и студентам – весомых успехов в учебе, а родителям – всегда быть верной поддержкой своим детям.

«1 сентября – это праздник, объединяющий все поколения. Взрослым он дарит лучшие воспоминания о школьных годах, учащимся и студентам – ожидание интересных открытий и встреч с друзьями, а для педагогов и преподавателей высших, средних и общеобразовательных учебных заведений – это начало нового этапа в ответственной и значимой работе», - говорится в поздравлении главы Великих Лук Николая Козловского и главы администрации города Андрея Беляева.

Они отметили, что образование, наука были и остаются для государства одними из главных приоритетов. «Великолукское образование сегодня уверенно идет по пути модернизации. В образовательных учреждениях Великих Лук внедряются новые формы и методы обучения, обновляется материально-техническая база. В городе строится новая современная школа, которая будет одной из самых крупных и технически оснащенных учреждений общего образования в Псковской области. Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования – в Великих Луках работает технопарк "Кванториум", где юные горожане получают знания по различным направлениям технических наук: промышленному дизайну, химии, робототехнике, информационным технологиям, энергетике, биологии», - подчеркивается в обращении.

Но главное достояние сферы образования города – это талантливые и преданные избранному делу педагоги и преподаватели, считает руководство Великих Лук. «Благодаря их ответственному труду учащиеся великолукских школ с успехом участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня, выпускники показывают достойные результаты в ЕГЭ и поступают в престижные вузы страны, а студенты становятся востребованными специалистами», - заметили Николай Козловский и Андрей Беляев.

Они пожелали всем праздничного настроения, уверенности в собственных силах, крепкого здоровья, счастья и воплощения в жизнь намеченных планов.