Общество

Интенсивные осадки ожидаются на северо-западе России

Наиболее интенсивные осадки — местами до трети сентябрьской нормы – ожидаются в центре и на северо-западе России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Из европейской части России уже сегодня, 1 сентября, уйдет летняя погода. Сильные дожди накануне уже начались в Белгороде – всего за несколько часов на местной метеостанции выпало 18 мм осадков. Подобные осадки накрыли и северо-запад России, например, Мурманск, а также и юго-запад – ливни отмечались на Кубани.

Сильные осадки вызвал мощный холодный циклон, который в течение последних дней лета надвигался на страну с запада. «Накануне вихрь цеплял Россию только самым краем, а в эпицентре ненастья оставалась Восточная Европа. Но сегодня циклон пробьется еще дальше вглубь Евразии. И в его власти окажется уже большая часть Русской равнины», - заметили синоптики.

По их словам, в Мурманской области и на севере Карелии из-за вторжения арктического воздуха сильные осадки даже могут переходить в снег.

«Доберется непогода и до Москвы. Вообще, прошедший день в столице стал по-настоящему летним – воздух в городе прогрелся до +26 градусов, это даже выше июльской нормы. Да и вообще, в целом лето в центре России выдалось аномально теплым. В Москве оно оказалось одним из самых жарких в истории – вторым в списке самых жарких. Выше температура была только в 2010 году, запомнившемся страшными природными пожарами и феноменальным атмосферным блоком, продержавшимся полтора месяца», - рассказали в метеоцентре.

Сегодня погода коренным образом поменяется, обещают эксперты. Дожди в мегаполисе прогнозируют в течение всех суток. При этом ночью и во второй половине дня по модельным оценкам интенсивность осадков может достигать 4-6 мм за 3 часа, а в сумме за 1 сентября в столице выпадет почти вся декадная норма влаги. При этом похолодает до +20 градусов. И в дальнейшем показания термометров продолжат понижаться: к воскресенью до +9 градусов, рассказали в «Фобосе».

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается температура воздуха около +16 градусов, а затем, про прогнозам синоптиков, в условиях дефицита солнечного тепла температура опустится до +10…+11 градусов, что почти на 7 градусов ниже нормы.

«Столь резкое погружение в осень не ограничится лишь двумя столицами. Циклон будет двигаться все дальше на восток, и на пике арктического вторжения – в субботу и воскресенье – Русская равнина окажется в его холодном секторе. Благодаря затоку воздуха из акватории Северного Ледовитого океана везде на севере и в центре региона будет не выше +10 градусов. Относительно теплая погода сохранится только в южных широтах — +20...+25 градусов, но и это на несколько градусов прохладнее климата», - пояснили эксперты.