Общество

Новое пособие для пенсионеров предложили ввести в России

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По словам депутата, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения, и пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», - говорится в письме.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Это, по словам политика, побудит их сделать прививку, а также станет для них значительной мерой поддержки.