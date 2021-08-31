Общество

Осенняя ярмарка Псковского района пройдет 11 сентября

XXI сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» состоится в субботу, 11 сентября, на территории парковки перед ТДЦ «Fjord Plaza» (д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ярмарка будет проходить с 8.00 до 15.00 с соблюдением требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19.

На площадке будет представлен весь ассортимент продукции, производимой в регионе: молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, картофель, фрукты, свежая и копченая рыба, мед, саженцы плодовых деревьев и кустарников, изделия народных промыслов.

«Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района – это настоящий праздник урожая, выставка достижений тружеников села и хорошая возможность пополнить запасы на зиму. Приглашаем посетить нашу ярмарку», - пригласили организаторы.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 6 сентября по адресу: ул. Школьная, 26, кабинеты №15, 16. Все вопросы по телефонам 29-31-09 и 29-31-10.

Добавим, сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет на территории у «Fjord Plaza» впервые — до этого она ежегодно проходила в центре Пскова.