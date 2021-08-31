Общее число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 685. За сутки отмечено 4 смертельных случая. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф.
На данный момент в регионе провели 499 721 исследование на коронавирус, в том числе 1 401 тест сделали за сутки. Подтвердились 85 случаев заражения COVID-19, всего — 47 068. Выздоровели 40 366 человек (+189), сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
«Обязательно обращайтесь за медицинской помощью, если высокая температура держится более трех дней», - призвал губернатор Михаил Ведерников.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 16535
Великие Луки – 7622
Бежаницкий район – 493
Великолукский район – 1123
Гдовский район – 766
Дедовичский район – 1074
Дновский район – 375
Красногородский район – 423
Куньинский район – 441
Локнянский район – 331/1
Невельский район – 1829
Новоржевский район – 662
Новосокольнический район – 1236
Опочецкий район – 1245
Островский район – 2186
Палкинский район – 490
Печорский район – 840
Плюсский район – 811
Порховский район – 1421
Псковский район – 3856
Пустошкинский район – 474
Пушкиногорский район – 573
Пыталовский район – 560
Себежский район – 782
Стругокрасненский район – 570
Усвятский район – 304
Иногородние (с 30.12.2020) - 46