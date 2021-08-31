Общество

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 685

Общее число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 685. За сутки отмечено 4 смертельных случая. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф.

На данный момент в регионе провели 499 721 исследование на коронавирус, в том числе 1 401 тест сделали за сутки. Подтвердились 85 случаев заражения COVID-19, всего — 47 068. Выздоровели 40 366 человек (+189), сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Обязательно обращайтесь за медицинской помощью, если высокая температура держится более трех дней», - призвал губернатор Михаил Ведерников.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 16535

Великие Луки – 7622

Бежаницкий район – 493

Великолукский район – 1123

Гдовский район – 766

Дедовичский район – 1074

Дновский район – 375

Красногородский район – 423

Куньинский район – 441

Локнянский район – 331/1

Невельский район – 1829

Новоржевский район – 662

Новосокольнический район – 1236

Опочецкий район – 1245

Островский район – 2186

Палкинский район – 490

Печорский район – 840

Плюсский район – 811

Порховский район – 1421

Псковский район – 3856

Пустошкинский район – 474

Пушкиногорский район – 573

Пыталовский район – 560

Себежский район – 782

Стругокрасненский район – 570

Усвятский район – 304

Иногородние (с 30.12.2020) - 46