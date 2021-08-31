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Общество

МТС запустила подписку на школьные учебники

01.09.2021 12:45|ПсковКомментариев: 0

МТС подготовила к началу учебного года специальное предложение для школьников и их родителей - бесплатную подписку на школьные учебники для новых пользователей НЕТАРИФ Junior. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

В рамках специального предложения при подключении НЕТАРИФ Junior с 17 августа до 31 октября новые пользователи получают бесплатную подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior», которая предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор. База учебных пособий содержит все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим.

Подключить НЕТАРИФ Junior можно на cайте, в приложении «Мой МТС». Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в SMS. Подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior» также можно активировать в приложении «Мой МТС» в разделе Услуги - Доступные - Школа, выбрав нужный класс. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении МТС Библиотека версии 4.1.

Первые 100 тысяч клиентов, кто подключается на НЕТАРИФ Junior в салонах МТС (АО РТК) или приобретают готовый комплект с SIM-картой в интернет-магазине МТС на shop.mts.ru с 17 августа до 31 октября, получат в подарок тату-наклейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» или «Сказочный патруль». Подробная информация доступна по ссылке.

«НЕТАРИФ Junior - подписка, которая создана специально для детей. Включает безлимитные звонки и мессенджеры, книги, музыку, мультики, защиту от нежелательных звонков и контента и многое другое, что может потребоваться ребенку», - пояснили в компании. 

Теги: #мтс #дети #учебники #учебный год
Источник: Псковская Лента Новостей
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