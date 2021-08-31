Общество

Гдовичи попросили Антона Минакова помочь в решении проблем с рыбным промыслом

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по одномандатному округу №148 от ЛДПР, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков встретился с жителями Гдова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на встрече в местном доме культуры политик рассказал избирателям о программе, с которой ЛДПР идет на сентябрьские выборы.

Также речь шла о проблемах и чаяниях жителей Гдовского края. Очень много претензий у гдовичей накопилось к работе нынешних властей.

Главная проблема, которую обозначили Антону Минакову гдовичи, связана с рыболовством. Испокон веков жизнь большинства местных жителей была связана с Псковско-Чудским водоемом. Озеро кормило и обеспечивало людей. «Но в последнее время местным жителям стало невозможно получить разрешение на вылов рыбы, даже такой как плотва. Колхозы и совхозы закрыты. Работы нет. Люди остались без средств к существованию, а вести лов рыбы теперь разрешено только крупным рыбодобывающим организациям. Поэтому гдовичи обратились ко мне с просьбой об оказании помощи в решении этой проблемы», - пояснил Антон Минаков.

В частности, жители Гдова попросили установить на федеральном или на местном уровне лимит на вылов рыбы для людей, постоянно проживающих на побережье Псковско-Чудского озера.

«Будем работать в этом направлении», - пообещал Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»