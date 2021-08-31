Общество

Елена Полонская поздравила псковских школьников с Днем знаний

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила псковских школьников с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Уважаемые преподаватели, учащиеся, родители! От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравляю вас с началом нового учебного года – Днем знаний! Для одних ребят учебный год станет первым шагом в мир увлекательных открытий, для других - финальной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения - интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, проверяются способности, раскрываются таланты», - сказала Елена Полонская.

Также глава города пожелала педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родителям - мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам - любознательности, усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.