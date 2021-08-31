Общество

Росгвардейцы и кинологи обеспечили безопасность псковичей на школьных линейках

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время празднования Дня знаний в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Перед началом торжественных мероприятий группы специалистов и кинологи с минно-розыскными собаками обследовали все учебные заведения. Рядом со школами также патрулировали и контролировали порядок сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии.

В пресс-службе отметили, что проверку перед началом нового учебного года прошли более 400 образовательных учреждений.