Общество

Псковских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию

Новый набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8-10 классов проходит в лицее академии Яндекса с 30 августа по 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре цифрового образования «IT-куб. Псков».

Лицей академии Яндекса – это бесплатный двухлетний образовательный проект по обучению школьников языкам программирования. Занятия проводят очно на базе Центра цифрового образования «IT-куб. Псков».

В центре пояснили, что лицей академии Яндекса готовит будущих программистов под требования «Яндекса» и других ведущих IT-компаний мира, из-за чего программа постоянно дополняется и модернизируется.

Чтобы попасть на обучение, нужно зарегистрироваться на сайте www.yandexlyceum.ru и пройти отбор в два этапа:

Онлайн-тест – необходимо заполнить анкету на сайте www.yandexlyceum.ru и пройти тестирование с 30 августа по 10 сентября. Результаты будут известны не позднее 16 сентября. Все успешно прошедшие онлайн-тест получат письмо с приглашением на собеседование, Собеседование – пройдет с преподавателями дистанционно.

«Для прохождения отбора не обязательно уметь программировать, достаточно интересоваться логикой и математикой», - добавили в «IT-кубе».