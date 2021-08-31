Псковских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию

Новый набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8-10 классов проходит в лицее академии Яндекса с 30 августа по 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре цифрового образования «IT-куб. Псков».
Лицей академии Яндекса – это бесплатный двухлетний образовательный проект по обучению школьников языкам программирования. Занятия проводят очно на базе Центра цифрового образования «IT-куб. Псков».
В центре пояснили, что лицей академии Яндекса готовит будущих программистов под требования «Яндекса» и других ведущих IT-компаний мира, из-за чего программа постоянно дополняется и модернизируется.
Чтобы попасть на обучение, нужно зарегистрироваться на сайте www.yandexlyceum.ru и пройти отбор в два этапа:
«Для прохождения отбора не обязательно уметь программировать, достаточно интересоваться логикой и математикой», - добавили в «IT-кубе».