Общество

Безработные псковичи могут бесплатно получить новую профессию

Безработные псковичи, а также матери в декретном отпуске могут бесплатно получить новую профессию по программе переподготовки. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила исполняющий обязанности директора института непрерывного образования Псковского государственного университета Наталья Милька.

По ее словам, ПсковГУ уже неоднократно принимал участие в реализации национального проекта «Демография». В этом году благодаря нацпроекту, жители Псковской области могут бесплатно обучиться на программах Псковского и Томского государственных университетов.

ПсковГУ предлагает ряд бесплатных программ для участников проекта по переподготовке. Среди них - «Облачные технологии в образовании», «Швея второго разряда», «Цифровые инструменты делопроизводства», «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство. Шаги к успеху», а также «Документационное обеспечение деятельности организации» (подготовка делопроизводителей и секретарей общего профиля).

«Программы формировались из потребностей рынка труда как Псковской области, так и во всей России. Многие программы связаны с современными технологиями и работой в интернете, поэтому они универсальны и подходят всем слушателям, вне зависимости от основного профиля образования. Большинство этих программ были востребованы в декабре прошлого года, когда мы подводили итоги нацпроекта "Демография". Всего за 2020 год мы обучили в рамках нацпроекта более 4500 человек. Большинство занятий проводились дистанционно, и мы получили много благодарных отзывов от слушателей и педагогов», - пояснила Наталья Милька.

Кроме того, жители Псковской области могут получить образование в Томском государственном университете. Заявки на переподготовку могут подать люди, принадлежащие к определенным социальным группам, подчеркнула Наталья Милька и добавила, что для подтверждения статуса нужно предоставить следующие документы:

Тем, кто ищет работу - выписку из электронной трудовой книжки (которую можно оформить на сайте Госуслуг), справку о регистрации в качестве ищущего работу или о регистрации в качестве безработного и

паспорт.

паспорт.

Желающим получить образование старше 50 лет необходимо показать только паспорт.

Желающим получить образование старше 50 лет необходимо показать только паспорт.

Предпенсионерам нужно подготовить справку из пенсионного фонда для подтверждения статуса и паспорт.

Предпенсионерам нужно подготовить справку из пенсионного фонда для подтверждения статуса и паспорт. Женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет - выписку из электронной трудовой книжки и копию справки или приказа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком, а также свидетельство о рождении или усыновлении ребенка и паспорт.



От мам дошкольников требуется справка об отсутствии статуса ИП, кроме того - ИНН, справка о состоянии лицевого счета, выписка из электронной трудов книжки, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка и паспорт.

Всем желающим пройти обучение нужно быть зарегистрированными на сайте Госуслуг и «Работа в России». На последнем сайте можно также познакомиться с перечнем программ Томского государственного университета и записаться на понравившиеся. В настоящее время заявки на профессиональную переподготовку подали уже более 300 жителей Псковской области, добавила Наталья Милька.

«Обучение может проходить как в дистанционном, так и в очном формате и длиться от одного до двух с половиной месяцев. Часто видеозаписи занятий доступны на сайте онлайн-обучения, поэтому слушатель может подстроить систему образования под себя и учиться в удобное время. Все программы направлены не только на усвоение теории, но и на отработку практических навыков. По окончании курса слушателей ожидает итоговое занятие, на котором преподаватель может провести тест, контрольную работу или дать творческое задание», - пояснила представитель института непрерывного образования.

Прошедший образовательный курс слушатель получит удостоверение о повышении квалификации государственного образца, которое впоследствии можно предъявить работодателю. Это является одним из важных критериев при выборе места прохождения переподготовки, подчеркнула она.

В большинстве групп занятия начнутся уже в сентябре и октябре. Однако по некоторым программам возможны дополнительные наборы и повторение курса. Получить больше информации о курсах профессиональной переподготовки, реализуемых в рамках национального проекта и о других программах института непрерывного образования ПсковГУ можно по телефону 8(8112)797695 или 8(8112)797622.