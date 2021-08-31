Общество

Душевный сыр сулугуни от «Прасковьи Молочковой». ЛОНГРИД

Сыр сулугуни от «Прасковьи Молочковой» еще называют душевным сыром. Не зря в Грузии, на родине этого замечательного продукта, говорят: «Если человек не любит сулугуни, то он явно скрывает что-то нехорошее». Хачапури, вкуснейшие осетинские пироги, запеченные овощи и грибы, начинка для пирогов и для фаршированной рыбы — сулугуни везде к месту!

Масса поклонников есть у него и среди псковичей. Этот сыр можно найти на полке любого магазина благодаря местному производителю: сулугуни «Прасковья Молочкова» уже не первый год радует любителей натуральных полезных продуктов.

Как производится сулугуни, почему его советуют употреблять сторонники знаменитой «кремлевской диеты», за что псковский сыр получил диплом лауреата конкурса «Сто лучших товаров России» и какими блюдами из сулугуни можно удивить своих родных и друзей — расскажем в нашем новом лонгриде.