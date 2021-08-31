Общество

В старейшей школе Великих Лук ученики зажгли символический факел знаний

В старейшем образовательном учреждении Великих Лук, школе №1, начался учебный год для 59 первоклассников. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

«Прошедший учебный год был нелегким для всех в условиях ограничительных мер, но мы достойно преодолели все трудности, - выступила директор школы Елена Воробьева. - Рады, что начинаем новый учебный год в очном формате. Мы также рады видеть наших детей, которые соскучились по школе, учителям, увлекательным мероприятиям. К 1 сентября школа готова к приему ребят и укомплектована кадрами».

Во время праздничной линейки в актовом зале руководитель школы передала поздравления от имени администрации города, депутатов городской Думы, руководства Великих Лук. Первоклассники прочитали стихотворения.

Кроме того, ученики по традиции зажгли символический факел знаний.