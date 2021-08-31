Общество

Более 150 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса

150 852 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса. За сутки второй компонент прививки получили 1 700 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Пришла новая партия вакцины — три тысячи доз "Спутник V". До потенциальной новой волны у вас еще есть время привиться — записывайтесь», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Первым компонентом вакцины в Псковской области привились 172 988 человек, из них за сутки 738 человек. Повторно вакцинировались в регионе 625 человек, из них за сутки 55.

На данный момент в регионе использовали 80,5% поступившей вакцины.