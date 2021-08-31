Общество

Житель Псковской области заплатил около 400 тысяч рублей долга благодаря приставам

Судебные приставы ОСП Печорского и Палкинского районов взыскали более 370 тысяч рублей задолженности по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина длительное время не исполнял свои финансовые обязательства перед несовершеннолетним сыном. Его бывшая супруга обратилась с исковым заявлением в суд, который поддержал ее требования.

На основании поступившего исполнительного листа возбудили исполнительное производство. Судебные приставы отметили, что должник знал о возложенных на него алиментных обязательствах, однако уклонялся от исполнения требований документа. Долг по алиментам у мужчины достигал уже 378 тысяч рублей.

Установив место работы должника, судебный пристав направил по адресу работодателя постановление об обращении взыскания на заработную плату. Кроме того, судебный пристав наложил ограничение на выезд должника из Российской Федерации и вынес запрет на регистрационные действия с имуществом мужчины.

Должнику разъяснили, что все меры будут отменены, как только он погасит задолженность. В настоящее время мужчина оплатил долг.