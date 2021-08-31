Общество

Более 30 единиц оружия изъяли в Псковской области

В Псковской области изъяли 32 единицы гражданского оружия из-за различных нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На территории области прошло профилактическое мероприятие «Оружие». Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии вместе с полицией провели более 700 проверок условий хранения оружия.

Так, за неправильное хранения оружия было составлено 34 протокола, изъяли 32 единицы гражданского оружия.

Росгвардейцы напомнили владельцам об ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.