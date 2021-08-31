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Общество

Псковичам рассказали о реальной пользе органических продуктов

01.09.2021 16:49|ПсковКомментариев: 0

Наблюдения последних лет показывают, что люди стали внимательнее относиться к тому, что они едят. Все больше людей стали задумываться не только над вкусовыми качествами своей продуктовой корзины, но и над тем, как имеющиеся в ней товары влияют на здоровье, самочувствие, а то и на окружающую среду.

В этом контексте нельзя не отметить особую группу товаров, которые хоть и не вытеснили «традиционные продукты», постепенно повышают вовлеченность широких масс потребителей. Речь об органических продуктах, добавках и витаминах, товарах для красоты и здоровья.

 

Где найти качественные органик продукты и витамины

Этот вопрос действительно актуальный. Многие продукты, заработавшие себе репутацию на мировом рынке, в странах СНГ попросту не продаются. Да, наверное, какие-то их аналоги можно найти и в наших магазинах, но будут ли эти продукты класса «органик» соответствовать высоким стандартам – вопрос открытый.

Тем не менее, продукты от проверенных временем брендов можно заказать на страницах тематических интернет-магазинов, как Qwintry.Store, которые сотрудничают с поставщиками и брендами из США и доставляют заказы напрямую оттуда. На сайте магазина можно приобрести различные органические продукты и такие уникальные позиции, как, например, витамины Now Foods, которые у нас в стране не продаются.

Почему органическое, а не обычное

Если речь о продуктах питания, то производители, нацеленные на organic-стандарты, имеют определенные конкурентные преимущества перед производителями, которые работают с масс-маркетом.

Во-первых, они не используют в процессе производства искусственные добавки, мощные консерванты, какие-то стабилизаторы и усилители. Акцент делается на натуральность и состав, который будет полезен нашему организму.

Во-вторых, еще на стадии выращивания (а многие производители сами выращивают злаки, овощи, фрукты) не допускается использование пестицидов, химических удобрений и прочих веществ, способных оставить свой «отпечаток» на итоговом продукте.

В-третьих, производители органических и эко-продуктов стараются больше внимания уделять экологии. На практике это может выражаться в использовании разлагаемых упаковок, внедрении на производство безопасных для окружающей среды технологий, умную утилизацию отходов и так далее.

Стоит также отметить, что следование «органическим» стандартам не означает, что производители живут в прошлом веке и не интегрируют новые технологии. Скорее, даже наоборот – именно они идут в авангарде инноваций, которые работают и на пользу человеку, и на пользу природе.

Возрастное ограничение 18+. БАД не является лекарственным средством.

Источник: qwintry.store

Теги: #продажа #витамины #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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