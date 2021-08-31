Общество

Псковская Росгвардия и Российское военно-историческое общество подписали соглашение

В Пскове состоялась рабочая встреча начальника регионального управления Росгвардии Игоря Иванова и председателя отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Псковской области Александра Серавина. В ходе мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, в рамках соглашения планируется совместное проведение мероприятий по сохранению военно-исторического наследия России, разработка и реализация мер, направленных на патриотическое воспитание личного состава управления Росгвардии по Псковской области на героических исторических, культурных и трудовых традициях российского народа, истории Отечества.

Запланировано также проведение совместных акций в образовательных учреждениях региона, направленных на формирование бережного и ответственного отношения к памятникам истории и культуры.