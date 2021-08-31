Общество

Псковские первоклассники могут бесплатно посетить аквапарк

Аквапарк «Акваполис» поздравляет первоклассников с Днем знаний и дарит одно бесплатное трехчасовое посещение аквапарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.

Акционный тариф «Первоклассный» дает право первокласснику бесплатно посетить аквапарк «Акваполис» в период с 1 по 5 сентября, а также с 14 сентября по 31 октября. В акции участвуют дети от 6 до 8 лет включительно при предъявлении специального флаера, который можно получить в школе, или справки из школы, подтверждающей, что ребенок учится в первом классе.

Первоклассник может посетить аквапарк бесплатно при условии, что сопровождающий его совершеннолетний взрослый приобретает входной билет на трехчасовое посещение по любому действующему тарифу (Взрослый 13+, Сеньор, Студенческий). При этом один взрослый может сопровождать не более двух первоклассников.

Напоминаем, чтобы гарантированно попасть в аквапарк, необходимо предварительно записаться по телефону: 8(8112)701101 или через сообщения в группе аквапарка в социальных сетях.

С правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.