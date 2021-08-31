Общество

Бесплатную детскую СберКарту запустили в День знаний

СберБанк в День знаний, 1 сентября, запустил уникальный детский продукт — бесплатную СберКарту. В преддверии Восточного экономического форума ее представил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детская карта позволяет ребенку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Детскую СберКарту можно оформить своему ребенку в любом отделении СберБанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

В банке пояснили, что, как и «взрослый» аналог, детскую СберКарту выпускают на пластиковом носителе — это означает, что оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактно — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую СберКарту можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от СберСпасибо за каждую покупку по карте

Учиться обращаться с деньгами ребенку помогает специальное приложение СберKids для смартфона, заметили в банке. В нем можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам.

Кроме того, теперь в специальном разделе «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нем же родитель может в любой момент перевести на СберКарту ребенка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Полноценную именную банковскую карту для своего ребенка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребенка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка

Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании, — ее оформление не повлечет за собой никаких дополнительных расходов, подчеркнули в Сбере.

В банке также заметили, что родители осознают, что уже с походом в школу ребенок должен понимать, «что такое деньги и как с ними обращаться». «Многие начинают выдавать младшим школьникам небольшие суммы на карманные расходы. Мы привыкли за все платить картой, но детям родители еще дают карманные деньги наличными. Поэтому мы запускаем детскую СберКарту – дебетовую карту с пластиком для ребенка, которую можно оформить ребенку начиная с 6 лет, - рассказали в банке.

«Ребенку со СберКартой будет доступно специальное мобильное приложение СберKids – это мобильный банк, адаптированный под потребности ребенка, с простым и понятным интерфейсом. Родители же могут посмотреть расходы ребенка в СберБанк Онлайн и моментально перевести ему деньги, а в случае необходимости — установить лимиты. В общем, "держать руку на пульсе", контролируя ситуацию. Я считаю, что финансовые услуги для детей должны быть максимально доступными и безопасными, и исходя из этого принципа мы развиваем детский банкинг в России», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Детская карта дополняет линейку СберКарт, в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодежная карты. Подробнее о детской СберКарте можно узнать на сайте sberbank.ru/sms/adskids.