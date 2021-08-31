Общество

Новобранцы Академии ФСИН в Пскове отметили День знаний

День знаний в Псковском филиале Академии ФСИН России отметили построением на плацу курсантов первого курса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Академии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсантов набора 2021 года приветствовали руководство и ветераны образовательной организации.

Право поднять государственный флаг Российской Федерации получил курсант первого курса Даниил Щербицкий. После этого участники торжества заслушали поздравительную телеграмму директора ФСИН России Александра Калашникова.

Первокурсников поздравили начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев, заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Юлия Михайлова и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик, которые выразили надежду, что новоиспеченные курсанты приложат максимум усилий, чтобы добросовестно нести службу и демонстрировать успехи в учебе, науке и спорте.

Завершилось мероприятие награждением грамотами курсантов по итогам военно-патриотического марафона «Служу России!» и, по доброй традиции, передачей ключа знаний от выпускников молодому пополнению вуза. Первокурсники прошли торжественным маршем по плацу Псковского филиала академии.