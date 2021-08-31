Общество

В Пскове полицейские подарили детям школьные принадлежности в честь Дня знаний

Школьные принадлежности подарили псковские полицейские детям в честь Дня знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото здесь и далее: Управление МВД России по Псковской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области поздравили учеников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения и подарили альбомы, краски и другие школьные принадлежности. Для классных руководителей полицейские, первоклассники и выпускники собрали праздничные букеты.

Стражи правопорядка пожелали школьникам успешного начала учебного года, хороших оценок и верных друзей.