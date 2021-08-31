Общество

4 километра береговой линии очистили от мусора за август в Псковской области

4 километра береговой линии очистили от мусора за август в Псковской области в рамках акции «Вода России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Реализация мероприятий в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России» продолжается в Псковской области. За август от мусора очистили 4 километра береговой линии водоемов на территории региона.

В экологических субботниках приняли участие более 60 человек — волонтеры, представители образовательных учреждений, районных Администраций. За месяц мероприятия прошли в 8-ми муниципалитетах.

Прибрежные полосы водоемов очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

В этом году всероссийская акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», отметили в пресс-службе.