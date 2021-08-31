Общество

23 звонка получили псковские приставы во время «горячей линии»

В рамках акции «Собери ребенка в школу-заплати алименты» в Управлении ФССП России по Псковской области прошла «горячая линия» по вопросам взыскания алиментных платежей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФССП по Псковской области, на телефонной связи с гражданами был главный судебный пристав Псковской области Сергей Анатольевич Колесников.

За 2,5 часа руководителем УФССП России по Псковской области было принято 23 звонка от граждан. Вопросы жителей региона касались возбуждения исполнительных производств по алиментам, как и куда предъявлять исполнительный документ, как производится расчет задолженности по алиментам, какие меры принудительного характера к должникам по алиментам применяют судебные приставы, если должник не выплачивает алиментные платежи или выплачивает их не вовремя и не в полном объёме.

Особое внимание было уделено в разговоре с гражданами применению к неплательщикам алиментных платежей мер административного и уголовного воздействия.

Часть граждан получили ответы на вопросы уже в ходе «горячей линии». Все оставшиеся вопросы граждан будут рассмотрены, с каждым будет обеспечена обратная связь.