Общество

Псковские общественники проверили работу городских отделов полиции

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и сотрудниками органов внутренних дел, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили подразделения городской полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заместитель председателя Общественного совета Сергей Карпухин совместно с ответственным от руководства - начальником отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковником полиции Алексеем Пятериковым - проверили организацию работы группы управления нарядами. Оперативный дежурный ГУН познакомил представителя общественности со своей работой, целью которой является принятие информации о происшествии и незамедлительное реагирование на нее.

Затем участники акции побывали в дежурной части отдела полиции №2 и в дежурной части управления.

Оперативные дежурные рассказали о том, как построена работа с гражданами по приему и проверке поступающих заявлений и сообщений, сколько звонков поступает ежедневно в дежурную часть. Представитель общественного совета обратил внимание на актуальность информации, размещенной на стендах, а также осмотрел помещение для содержания задержанных лиц. Он отметил напряженную и сложную работу сотрудников подразделения, ведь именно от их грамотных действий во многом зависит результат работы по раскрытию преступлений. Также, Сергей Карпухин поинтересовался условиями несения службы, поблагодарил сотрудников полиции за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям и грамотную организацию работы.