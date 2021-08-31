Общество

День знаний состоялся в колледже искусств

1 сентября в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся День знаний, зрителями которого стали студенты-первокурсники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, с Днем знаний гостей праздника поздравила директор колледжа, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова. Она отметила уникальность образовательного учреждения, в котором первокурсникам предстоит учиться, а также подчеркнула, что важнейшими принципами обучения в колледже являются творческая направленность, индивидуальный подход к каждому студенту, воспитание конкурентно способных специалистов, настоящих патриотов своей страны.

С началом нового учебного года преподавателей и студентов поздравили: первый заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, заместитель председателя Псковского Союза писателей России Андрей Беньяминов, руководитель Ресурсного центра добровольчества Псковской области Олеся Михачева, заместитель директора колледжа по учебно-методической работе Зоя Королева, представитель родительского Совета колледжа, руководитель творческого объединения «Аллегро» Светлана ЕАлексеева. С творческим подарком перед сегодняшними первокурсниками выступил лауреат премии «Душа земли Псковской», выпускник колледжа Вячеслав Рахман.

В концертной программе выступили ведущие творческие коллективы и солисты колледжа: хореографический ансамбль «Юность», ансамбль солистов специальности «Музыкальное искусство эстрады», ансамбль русской песни «Очелье» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева), студентка Ольга Янкевич (преподаватель по классу специального фортепиано - Зоя Королева), Даниил Семенов (преподаватель по классу гуслей звончатых – Ирина Иванова). Ведущие программы – студенты 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (преподаватель Раиса алухина).

На празднике много говорилось о волонтерском движении колледжа искусств, которое с каждым годом становится все активнее. Зрителям был представлен видеоклип на песню «Поющие сердцем», ставшую визитной карточкой волонтерских инициатив колледжа искусств. Первокурсники увидели презентацию с выпускниками 2021 года, которые успешно поступили в ВУЗы сферы культуры и искусства, а также приступили к работе по специальности.

В торжественной обстановке студентам были вручены студенческие билеты. В завершении программы праздничного дня студенты отправились на пешеходные экскурсии по Пскову.