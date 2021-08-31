Общество

В Госдуме планируют повысить минимальный штраф за драки

Законодательную инициативу, ужесточающую административное наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), готовят в Госдуме. Необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы — заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

По мнению парламентария, минимальное наказание за совершение хулиганских действий нужно повысить до 5 тыс. рублей. Такой штраф, отметил он, станет сильным сдерживающим фактором для приезжающих на заработки в РФ, поскольку для них это крупная сумма.

Сейчас же участников массовых драк наказывают административными штрафами в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, сообщили в московском ГУ МВД.

Новая законодательная инициатива коснется всех — не только иностранцев, но и россиян, совершивших хулиганские действия, уточнил Анатолий Выборный.

По данным профсоюза трудящихся-мигрантов, в Москве сейчас трудятся 1 млн иностранных рабочих, а по всей стране — до 4 млн.