Общество

В Кремле похвалили школьника, поправившего Путина

В Кремле не считают наглостью поступок школьника из Воркуты Никанора Толстых, который 1 сентября поправил слова президента о войне со со Шведским королевством. Как передает «Интерфакс», об этом заявил на следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это абсолютно нормальная ситуация, и ребенок - молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет», - сказал Песков. Он не согласен с позицией директора школы, которая в разговорах с журналистами назвала поведение мальчика «определенной наглостью», и подчеркнул, что «такого талантливого и знающего ребенка» отчислять не будут.

Песков напомнил, что Путин «трепетно относится» к истории, сам часто поправляет кого-то. «А мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории. И, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки - будь то в исполнении ребенка или в исполнении какого-то иного специалиста», - заключил Песков.

Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер в свою очередь поблагодарил мальчика за его замечание.