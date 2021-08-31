Общество

За сутки 92 человека в Псковской области заразились COVID-19

За сутки 92 человека в Псковской области заразились COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Новый учебный год начался очно, и мы должны вместе сделать все необходимое, чтобы сохранить этот формат», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

С начала пандемии в Псковской области факт заражения COVID-19 подтвердили у 47 160 человек. Выздоровели за все время 40 401 пациент, из них 35 за сутки. Скончались всего 685 человека.

Всего в регионе провели 501 200 исследований на коронавирус, в том числе 1 479 тестов сделали за сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам: