Общество

Около 700 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области

672 человека повторно вакцинировались от COVID-19 в Псковской области, из них 47 за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Вакцинируйтесь и соблюдайте все меры предосторожности!» - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

На сегодняшний день в Псковской области первым компонентом вакцины привились 173 864 человека (+ 876 за сутки). Полностью завершили вакцинацию 152 265 человек (+1413).

На данный момент в регионе использовали 79,1% поступившей вакцины от COVID-19.