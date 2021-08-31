Общество

Дмитрий Барабанов будущим выпускникам: Поймайте кураж 11-го класса

1 сентября депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов посетил праздничную линейку в социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова и поздравил собравшихся с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лицее.

Он адресовал слова поздравления директору лицея Виктории Быстровой и преподавательскому составу: «Спасибо вам за то, что, несмотря на сложности финансирования, в положенные сроки подготовили учебное заведение в началу учебного года».

Также Дмитрий Барабанов обратился к учителям начальных классов. «Сегодня на тропу знаний вместе с вами ступают 197 чудесных первоклассников. Спасибо вам за то, что вы умеете превратить эту тропу в тропу дружбы и взаимопомощи, тропу удивительных и радостных открытий. Пожалуйста, берегите и любите наших малышей», - отметил он.

Бабушек, дедушек, мам и пап первоклассников депутат попросил не забывать, что сегодня малышам как никогда нужны поддержка и уверенность в том, что дома им помогут найти решение любых вопросов, что дома их ждут и любят, несмотря на поведение в школе и оценки.

Кроме того, Дмитрий Барабанов выразил уверенность, что одиннадцатиклассники к концу учебного года достигнут всех поставленных целей. «Но жизнь - это не цель, жизнь - это движение к цели: любите, страдайте, плачьте от радости, плачьте от досады, играйте в пятнашки на перемене - поймайте кураж 11-го класса. Чувствуйте - ведь то, как это делаете вы, не умеет больше никто», - сказал Дмитрий Барабанов будущим выпускникам.

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